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Министр труда Оренбуржья назвала причину высокого уровня безработицы в регионе 

ТАСС 4 часа назад
ОРЕНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Причиной высокого уровня безработицы в Оренбургской области стало нежелание граждан искать новую работу. Об этом во вторник заявила министр труда и занятости населения Оренбургской области Наиля Исхакова.
"Существует такая проблема, как бы это абсурдно ни звучало, безработные не хотят работать. Это не касается всех, [происходит] только по тем профессиям, которые мы видим, так скажем, рабочим профессиям. При всем при этом мы видим такую картину, что и заработная плата предлагается выше, [чем пособие по безработице]", — сказала она.
Министр в качестве примера привела проделанную работу по подбору каменщиков для строительства крупного объекта в регионе, когда вакансия не заинтересовала ни одного из безработных. Трудоустроиться секретарем-референтом на одно из предприятий области служба занятости предложила 50 состоящим на учете с соответствующей квалификацией. "Когда служба занятости работала с ними, они были готовы приступить к работе, сейчас оказывается, что никто из них не готов выходить на работу, у каждого есть для этого определенные причины. Конечно, у нас много выводов в связи с этим возникает, но в любом случае мы подходим к каждому случаю индивидуально", — отметила министр.
Аналогичная ситуация сложилась и в сегменте общественных работ. По словам Исхаковой, не имеющие какой бы то ни было профессии или квалификации безработные отказываются трудоустраиваться дворниками, уборщиками, подсобными рабочими.
"Сопоставление структуры безработицы и имеющихся вакансий выявляет определенные тренды и проблемы. Во-первых, мы видим разницу в зарплатных ожиданиях и рыночных предложениях. В строительстве работодатели предлагают заработную плату на 15% меньше, чем хотели бы получать работники, но в результате сейчас окажется после 1 октября, что этот безработный не будет иметь ни пособия высокого, ни работы", — уточнила Исхакова.
Второй проблемой министр назвала несоответствие навыков безработных востребованным работодателями компетенциям. Для этого служба занятости организует переобучение граждан по 32 направлениям, обучение пройдут 1 650 человек.
Общую ситуацию в сфере занятости в регионе министр охарактеризовала как очень напряженную. В качестве безработных в Оренбургской области сейчас зарегистрированы 69 439 человек. Годом ранее количество безработных составляло 12 844 человека. 58% безработных, по данным министерства, жители городов, ранее большинство было за сельским населением.
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Другое , ИТАР-ТАСС
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