Чеченских бизнесменов поддержали сотнями миллионов рублей 

В Чечне субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) выдали 604 активных микрозайма на сумму более 700 миллионов рублей. Об этом сообщает «ЧеченИнфо».

Средства были выделены в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», входящего в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Кроме того, во время пандемии коронавируса глава Чечни Рамзан Кадыров поручил снизить процентные ставки по микрозаймам до 2 процентов для 400 заемщиков. Указанное решение было принято ради оказания поддержки бизнесу в условиях распространения вируса и недопущения просроченной задолженности по займам.