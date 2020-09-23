Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.55
$
76.89
89.60
89.44
Прогноз
28.09 – 05.10
$
75.11
88.53
Индексы и котировки Brent
42.15
–1.36 Золото
1864.92
+0.03 РТС
1193.06
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.09
1.1682
–0.0092
08.09
1.1774
20.09
11.09
28.08

Чеченских бизнесменов поддержали сотнями миллионов рублей 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Чеченских бизнесменов поддержали сотнями миллионов рублей
Фото: Lenta.ru
В Чечне субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) выдали 604 активных микрозайма на сумму более 700 миллионов рублей. Об этом сообщает «ЧеченИнфо».
Средства были выделены в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», входящего в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Кроме того, во время пандемии коронавируса глава Чечни Рамзан Кадыров поручил снизить процентные ставки по микрозаймам до 2 процентов для 400 заемщиков. Указанное решение было принято ради оказания поддержки бизнесу в условиях распространения вируса и недопущения просроченной задолженности по займам.
Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.
Видео дня. Россиян ждут нововведения в сфере ЖКХ
Последние новости
Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей Появилась версия о крушении Су-30 в Тверской области из-за случайной атаки Су-35 Появилась версия о крушении Су-30 в Тверской области из-за случайной атаки Су-35 Песков оценил публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном Песков оценил публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном
Комментарии
Другое , Рамзан Кадыров , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
ПФР объяснил, кто из пенсионеров получит 7600 рублей
ПФР объяснил, кто из пенсионеров получит 7600 рублей
Новый закон массово обанкротит россиян
Новый закон массово обанкротит россиян
Маск обрушил стоимость Tesla
Маск обрушил стоимость Tesla
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение