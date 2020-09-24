Боярскому показали новый формат офисов Сбера 

Перед началом Ведяхин рассказал, что является фанатом и давним поклонником Боярского, а тот ответил, что ходит в Сбербанк так долго, что даже называет его Сберкассой.

По словам зампреда, отделения Сбера перестанут быть привычными офисами банков, в них можно будет посмотреть на новые технологии, поработать, назначить встречу или просто пообщаться.