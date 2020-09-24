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Боярскому показали новый формат офисов Сбера 

Lenta.ru 3 часа назад
Боярскому показали новый формат офисов Сбера
Фото: Lenta.ru
Советский и российский актер Михаил Боярский принял участие в СберКонф — масштабной конференции, посвященной трансформации Сбербанка. Александр Ведяхин, первый зампред правления организации показал ему новый формат офисов.
Перед началом Ведяхин рассказал, что является фанатом и давним поклонником Боярского, а тот ответил, что ходит в Сбербанк так долго, что даже называет его Сберкассой.
По словам зампреда, отделения Сбера перестанут быть привычными офисами банков, в них можно будет посмотреть на новые технологии, поработать, назначить встречу или просто пообщаться.
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Другое , Александр Ведяхин , Михаил Боярский , Сбербанк России
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