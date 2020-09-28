Попова назвала процент школьников-носителей COVID-19 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что доля школьников, которые являются носителями COVID-19, не превышает 2%.

По ее словам, в ведомстве видят увеличение числа зараженных. На первой неделе учебного процесса это было 0,5%, на второй неделе — чуть больше 1%, третья неделя показала, что число детей-носителей коронавируса в школах не превышает 2%.

При этом, как отметила Попова, распространения инфекции внутри школ нет. Один ребенок с коронавирусом может инфицировать до четырех детей, что является небольшим показателем очаговости.

Глава ведомства добавила, что ведется постоянный мониторинг состояния здоровья старших школьников и студентов.

Ранее стало известно, что в Минпросвещения не планируют массовый перевод школ на дистанционку.