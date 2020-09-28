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Попова назвала процент школьников-носителей COVID-19 

Газета.Ru и ещё 33 4 часа назад
Попова назвала процент школьников-носителей COVID-19
Фото: Газета.Ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что доля школьников, которые являются носителями COVID-19, не превышает 2%.
По ее словам, в ведомстве видят увеличение числа зараженных. На первой неделе учебного процесса это было 0,5%, на второй неделе — чуть больше 1%, третья неделя показала, что число детей-носителей коронавируса в школах не превышает 2%.
При этом, как отметила Попова, распространения инфекции внутри школ нет. Один ребенок с коронавирусом может инфицировать до четырех детей, что является небольшим показателем очаговости.
Глава ведомства добавила, что ведется постоянный мониторинг состояния здоровья старших школьников и студентов.
Ранее стало известно, что в Минпросвещения не планируют массовый перевод школ на дистанционку.
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