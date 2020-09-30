Новый банк развития БРИКС одобрил кредиты на проекты в России 

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Новый банк развития БРИКС одобрил три кредита на общую сумму более $300 млн на реализацию трёх инфраструктурных проектов на территории России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление банка.

В том числе был одобрен кредит Черноморскому банку торговли и развития на сумму 100 млн евро (более $117 млн) на развитие сектора водного транспорта России.

Также два кредита по $100 млн будут предоставлены Евразийскому банку развития на проект по строительству платных дорог и на программу модернизации системы водоснабжения и санитарии.