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Новый банк развития БРИКС одобрил кредиты на проекты в России 

RT на русском и ещё 4 4 часа назад
Новый банк развития БРИКС одобрил три кредита на общую сумму более $300 млн на реализацию трёх инфраструктурных проектов на территории России.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление банка.
В том числе был одобрен кредит Черноморскому банку торговли и развития на сумму 100 млн евро (более $117 млн) на развитие сектора водного транспорта России.
Также два кредита по $100 млн будут предоставлены Евразийскому банку развития на проект по строительству платных дорог и на программу модернизации системы водоснабжения и санитарии.
Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.
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