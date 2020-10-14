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Новый банк развития БРИКС направил на борьбу с COVID миллиарды долларов 

Прайм и ещё 2 5 часов назад
Банк развития БРИКС направил на борьбу с COVID миллиарды долларов
Фото: Прайм
Новый банк развития БРИКС направил на борьбу с пандемией коронавируса 4 миллиарда долларов, всего на эти цели зарезервировано 10 миллиардов долларов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На начало октября суммарно одобрено 64 проекта на общую сумму свыше 20 миллиардов долларов. На проекты по борьбе с пандемией и минимизацию ее последствий уже выделено 4 миллиарда долларов, а всего под эти цели зарезервировано 10 миллиардов долларов", — сказал он на пресс-конференции.

Рябков также напомнил, что планируется открытие евразийского регионального центра банка БРИКС в Москве.
Новый банк развития — международный финансовый институт, учрежденный 15 июля 2014 года по итогам саммита БРИКС соглашением между РФ, Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. Цель его деятельности — мобилизация ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также других странах с формирующимся рынком и развивающихся странах посредством предоставления в рамках государственных и частных проектов займов, гарантий, участия в капитале и иных финансовых инструментов.
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Комментарии
Другое , Сергей Рябков , МИД
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