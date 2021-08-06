Полиция Японии предупредила об антироссийских акциях

В японских городах готовятся протестные акции ультраправых активистов, приуроченные к 76-й годовщине вступления СССР в войну с Японией. Об этом со ссылкой на японскую полицию сообщило в Facebook российское посольство.

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По данным дипмиссии, акции должны пройти 9 августа.

«Представители полиции Японии информировали о подготовке японскими ультраправыми организациями 9 августа в районе посольства России в Японии, торгпредства России в Японии, генконсульств России в Саппоро, Осаке и Ниигате серии антироссийских протестных акций», - говорится в сообщении.

В посольстве призвали россиян, находящихся на территории Японии, «проявлять повышенную бдительность и осторожность».

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа остается вопрос Курильских островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.