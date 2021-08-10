США решили остановить наступление талибов в Афганистане

США направили в столицу Катара Доху спецпредставителя по Афганистану Залмая Халилзада. Эмиссар должен принять участие в переговорах по ситуации в Афганистане и настаивать на том, чтобы радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) остановило своё наступление. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, сообщает ТАСС.

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Халилзаду предстоит «помочь сформулировать совместный международный ответ на стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане».

В ходе нескольких запланированных раундов встреч в течение трёх дней представители стран, расположенных в регионе и за его пределами, а также международных организаций намерены настаивать на снижении уровня насилия и прекращении огня, а также на обязательстве не признавать правительство, которое будет навязано силой, — пояснил Прайс.

Он добавил, что Халилзад будет настаивать на том, чтобы талибы вели переговоры о политическом урегулировании, «которое является единственным путём к стабильности и развитию Афганистана».

В Дохе с сентября 2020 года ведутся переговоры афганских властей и талибов о восстановлении мира в стране.