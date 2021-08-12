Пока вы спали: Рига ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

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Фото: Рамблер Рамблер

Рига ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

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Миграционный кризис с Белоруссией привел к тому, что с 11 августа Латвия ввела на три месяца чрезвычайное положение в приграничных районах. Об этом сообщает «Независимая газета».

Введение чрезвычайного положения дает латвийским пограничникам полномочия вытеснять мигрантов на территорию Белоруссии, с которой они пришли, а в случае сопротивления применять физическую силу. Также на границе не будут приниматься прошения о предоставлении статуса беженца. За четыре дня до введения ЧП на приграничной территории было задержано 360 нелегальных мигрантов.

ЦБ усложняет выдачу кредитов россиянам

На фоне роста долговой нагрузки и падения доходов населения, ЦБ с 1 августа ужесточил для банков условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, а с октября намерен ввести повышенные коэффициенты риска по займам, которые выдают уже закредитованным клиентам. Об этом пишет «Известия».

Аналитики отмечают, что увеличенные коэффициенты риска приведет к тому, что подобные кредиты будут обходиться банкам дороже и станут невыгодны. Таким образом, ЦБ планирует уменьшить долговую нагрузку населения и риски для кредитных организаций.

Морским портам пообещали поверки

В правительстве России отреагировали на разлив нефти при погрузке на танкер около Новороссийска. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору провести проверку деятельности операторов морских портов России, которые осуществляют перевалку нефтепродуктов, сообщают «Известия».

Экологи отмечают, что в результате выброса нефтепродуктов в море, который произошел 7 августа при погрузке на греческоге судно Minerva Symphony, площадь пятна составляет около 94 кв. км. При этом изначально Каспийский трубопроводный консорциум заявлял, что в воду попало 12 т нефтепродуктов, а площадь пятна составила 200 кв. м.

Стоимость газа в Европе побила новый рекорд

Цены на газ в Европе на фоне снижения поставок «Газпромом» по газопроводу Ямал—Европа побили новый исторический рекорд, поднявшись до $572 за тысячу кубометров. Об этом пишет «Коммерсант».

«Газпром» заверил, что выполняет обязательства по экспортным контрактам, для этого компания забирает газ из своих европейских хранилищ, чем пугает участников рынка. Эксперты отмечают, что сейчас после аварии на заводе в Новом Уренгое «Газпром» может сосредоточиться в первую очередь на заполнении российских хранилищ, а дополнительные поставки в Европу пойдут уже по «Северному потоку - 2».

Москва вступает в гонку за биотопливо

Администрация президента США обсуждает отказ к 2050 году от традиционного авиакеросина и перевод самолетов на топливо из возобновляемых ресурсов. При этом ранее европейский авиаконцерн Airbus пообещал к 2035 году поднять в воздух линейку авиалайнеров с водородными двигателями, пишет «Независимая газета».