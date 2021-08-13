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Власти США пожаловались на «российскую дезинформацию» о COVID-19

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Министерство внутренней безопасности США утверждает, что связанные с Россией, Китаем и Ираном СМИ якобы распространяют заведомо ложную информацию о коронавирусе и вакцинах.

США обвинили российские СМИ в распространении дезинформации о COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оценивая угрозы в террористической сфере для США, МВБ заявило, что страны, которые являются «противниками» Вашингтона, «активизировали попытки посеять разногласия». В частности, как утверждает американское ведомство, «связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин». Кроме того, по версии министерства, в ряде случаев они «усиливали призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения». Доказательств своих заявлений МВБ не приводит, передает ТАСС.

Китай отказал ВОЗ в новом расследовании о происхождении COVID

Напомним, что США и Европа и раньше утверждали, что российская сторона якобы занимается распространением «дезинформации» о COVID-19. При этом Запад сам уже долгое время активно ведет кампанию против российской вакцины «Спутник V».

Другое,Департамент внутренней безопасности США,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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