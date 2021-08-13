США обвинили российские СМИ в распространении дезинформации о COVID

Оценивая угрозы в террористической сфере для США, МВБ заявило, что страны, которые являются «противниками» Вашингтона, «активизировали попытки посеять разногласия». В частности, как утверждает американское ведомство, «связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин». Кроме того, по версии министерства, в ряде случаев они «усиливали призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения». Доказательств своих заявлений МВБ не приводит, передает ТАСС.