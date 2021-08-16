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Захарова: Польше не нужна память о Второй мировой войне

News.ruиещё 26
18 минут назад

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Варшава не хранит память о жертвах Второй мировой войны и освободителях. Об этом говорят действия властей Польши, утвердивших закон о реституции имущества евреев, отобранного в войну, и препятствующих работе российских музеев, отметила дипломат в Telegram.

Захарова: Польше не нужна память о Второй мировой войне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

К сожалению, Варшава не хранит память ни о жертвах, ни об освободителях, о чём мы давно говорим, — написала Захарова.

Она напомнила, что с 2014 года российские музеи стремятся присоединиться к работе над экспозицией в лагере Собибор. При имеющемся приглашении Министерства культуры Польши чиновники чинят препятствия российским музеям.

Отделять память о жертвах от памяти о тех, кто отдал свои жизни, чтобы их было меньше, а выживших — больше, безнравственно, — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что Израиль отозвал главу посольства в Варшаве из-за закона о реституции имущества пострадавших во время холокоста. Об этом заявил глава МИД еврейского государства Яир Лапид. Спорный закон, который затрагивает в том числе тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны, 14 августа подписал президент Польши Анджей Дуда.

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