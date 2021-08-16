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В краснодарской школе набрали первые классы на все буквы алфавита

Газета.Ruиещё 1
16 августа 2021

В школе N94 по улице Тепличная в Краснодаре набрали первые классы на все буквы алфавита. В новом учебном году в этой школе появится 1 "Ы", сообщает Telegram-канал "Подъем".

1 "Ы": в Краснодаре набрали классы на все буквы алфавита
Фото: @pdmnews/Telegram@pdmnews/Telegram

Всего в учебное заведение было принято 840 учеников первого класса. При этом школа рассчитана на 1 100 мест. Тем не менее, ее посещают порядка 4 тыс. ребят, которые учатся в несколько смен.

Краснодарская школа известна не только своей перегруженностью, но и плохим состояние дороги, которая к ней ведет. Детям крайне трудно добраться до учебного заведения после дождей.

В августе 2020 года в краснодарской школе N71 открыли 33 первых класса. При этом они получили литеры по всем буквам алфавита - от "А" до "Я". Такое большое число учеников объясняется густонаселенностью района.

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