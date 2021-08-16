1 "Ы": в Краснодаре набрали классы на все буквы алфавита

В школе N94 по улице Тепличная в Краснодаре набрали первые классы на все буквы алфавита. В новом учебном году в этой школе появится 1 "Ы", сообщает Telegram-канал "Подъем".

Фото: @pdmnews/Telegram @pdmnews/Telegram

Всего в учебное заведение было принято 840 учеников первого класса. При этом школа рассчитана на 1 100 мест. Тем не менее, ее посещают порядка 4 тыс. ребят, которые учатся в несколько смен.

Краснодарская школа известна не только своей перегруженностью, но и плохим состояние дороги, которая к ней ведет. Детям крайне трудно добраться до учебного заведения после дождей.