Президент Афганистана объяснил побег из страны

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул республику, чтобы избежать кровопролития, сообщение он опубликовал в своем Facebook.

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«Талибан» (запрещено в России) четко дало понять, что готово совершить кровавое нападение на Кабул и его жителей, чтобы изгнать меня. Чтобы предотвратить кровопролитие, я принял решение уехать», – приводит его слова ТАСС.

Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.