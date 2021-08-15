США решили направить военных в Кабул

Министерство обороны США намерено отправить в Кабул дополнительно еще 1 тыс. военнослужащих для помощи в эвакуации американцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрацию американской администрации.

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Таким образом, общее число американских военных в Афганистане составит 6 тыс. человек, заключило агентство.

Боевики «Талибана (организация запрещена в России)» заявили, что установили контроль над всей территорией Афганистана и захватили Кабул. Также талибы объявили, что переходного правительства не будет, и что они ждут полной передачи власти.