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США увеличат число военнослужащих в Афганистане для помощи в эвакуации

Газета.Ruиещё 3
15 августа 2021

Министерство обороны США намерено отправить в Кабул дополнительно еще 1 тыс. военнослужащих для помощи в эвакуации американцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрацию американской администрации.

США решили направить военных в Кабул
Фото: ReutersReuters

Таким образом, общее число американских военных в Афганистане составит 6 тыс. человек, заключило агентство.

Боевики «Талибана (организация запрещена в России)» заявили, что установили контроль над всей территорией Афганистана и захватили Кабул. Также талибы объявили, что переходного правительства не будет, и что они ждут полной передачи власти.

Раскрыто местонахождение президента Афганистана

В движении также сообщили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов.

Другое,Талибан,Пентагон,
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