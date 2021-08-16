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"Талибан" взял под свой контроль президентский дворец в Кабуле

Российская Газета
16 августа 2021

Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) взяли под свой контроль президентский дворец в Кабуле, водрузив над ним свой флаг.

"Талибан" взял под контроль президентский дворец в Кабуле
Фото: EPAEPA

Они вошли во дворец через несколько часов после того, как президент Ашраф Гани бежал из страны. Издание Al Jazeera English опубликовало фотографии и видеозапись, на которых запечатлены мятежники внутри дворца. На кадрах запечатлено, как боевики экстремистского повстанческого движения кладут оружие на столы в президентском дворце, ходят по помещениям, держа оружие, громко кричат и радуются.

Отмечается, что трое афганских правительственных чиновников присутствовали при "передаче" дворца талибам. Один из официальных лиц талибов сказал, что лидер "Талибана", а также два его заместителя сейчас находятся в других провинциях в Афганистане и прибудут в Кабул, когда "ситуация с безопасностью улучшится". Другой член "Талибана" сказал по-английски, что он ранее находился на базе Гуантанамо "в плену у США".

Другое,Ашраф Ахмадзай,Талибан,
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