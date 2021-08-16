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Услуги суррогатного материнства могут начать оказывать в госклиниках

Газета.Ruиещё 2
16 августа 2021

В Госдуме предложили перенести медпомощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в организации, которые входят в государственную или муниципальную системы здравоохранения. С такой инициативой выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, пишут "Известия".

Услуги суррогатного материнства предложили оказывать в госклиниках
Фото: DepositphotosDepositphotos

Издание сообщает, что соответствующий законопроект уже направили в правительство. В кабмине подтвердили, что документ в настоящее время находится в проработке.

Согласно проекту закона, доступ к ВРТ будет предоставляться состоящим в браке парам и одиноким женщинам. Однако для этого необходимо иметь российское гражданство.

В пояснительной записке говорится, что в России сохраняются правовые риски, которые связаны с суррогатным материнством. В частности, речь идет про обычный гражданско-правовой договор, по которому оказываются услуги.

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