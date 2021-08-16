США направили дополнительные войска в Афганистан

США в течение 48 часов увеличат свое военное присутствие в Афганистане до 6 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов. В заявлении сказано, что в данный момент завершаются действия по обеспечению защищенности международного аэропорта имени Хамида Карзая, чтобы американский персонал смог безопасно покинуть Афганистан.

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Миссия военных будет сосредоточена на данной цели, а управление воздушным движением для этого будет контролироваться США. В заявлении также говорится, что Соединенные Штаты в ближайшие дни вывезут из исламской республики тысячи американцев и нанятых из числа местных жителей сотрудников своего посольства в Кабуле, и их семей, а также "других особо уязвимых афганских граждан".

Американская сторона также ускорит эвакуацию тысяч афганцев, помогавших американским военным.

Как сообщалось, правительство США планирует в ближайшие 72 часа полностью вывезти представителей своего посольства из Кабула.