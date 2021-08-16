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Синоптик рассказал, когда в Москве начнется листопад

Вечерняя Москва
16 августа 2021

Золотая осень в этом году в Москве будет продолжительной. Листопад начнется не раньше конца сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал о листопаде в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

— В этом году в мае и июне было много осадков, июль был засушливым, в августе осадки выпадают хорошие, поэтому не прогнозируется раннее опадание листвы в Москве, — сказал он.

Синоптик добавил, что средняя дата начала осеннего листопада в столице — это конец сентября. По его словам, данное время типично для Москвы, передает ТАСС.

Москвичей предупредили о грозовых дождях с мозаичным градом. Специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил, что в столицу на следующей неделе придут грозовые дожди со шквалистым ветром и градом.

Другое,Евгений Тишковец,ИТАР-ТАСС,
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