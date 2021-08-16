Какие последствия COVID снижают качество жизни

Около трети переболевших коронавирусом через три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела, постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни.

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Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

По её словам, после того, как ПЦР-тест у пациента оказывается отрицательным, симптоматика всё равно может сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев.

«Реабилитация после ковида нужна всем. И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких», — сказала Омарова.

Ранее главный врач столичной больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что длительность постковидного синдрома у пациентов, перенёсших коронавирус, составляет примерно два месяца.

По его словам, у пожилых людей длительность синдрома может увеличиваться.

Он отметил, что в глубинном исследовании приняли участие 250 пациентов.