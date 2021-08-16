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В Англии испортили новую работу Бэнкси

Газета.Ru
16 августа 2021

Одна из новых работ британского уличного художника Бэнкси была испорчена. Это произошло сразу после того, как мастер подтвердил ее подлинность, передает Sky News.

В Англии испортили новую работу Бэнкси
Фото: news.sky.comnews.sky.com

Речь идет о граффити, на котором была изображена крыса, лежащая с коктейлем на шезлонге. Как сообщается, работу художника испортил вандал. Злоумышленник закрасил ее белой краской.

В Совете Восточного Суффолка заявили, что сотрудник службы безопасности поймал виновного и остановил его. В совете также рассказали, что планируют нанять "профессиональных реставраторов" для удаления краски.

Бэнкси — псевдоним, настоящее имя и происхождение художника не известны, вокруг его биографии ведутся споры — есть версии, что это кто-то из известных британских музыкантов, обычный житель Бристоля или даже группа людей. Сам художник настаивает, что его деятельность как автора граффити несовместима с деанонимизацией При этом анонимность не мешает Бэнкси продавать свои работы за миллионы долларов.

Другое,Sky News,
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