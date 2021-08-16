В Англии испортили новую работу Бэнкси

Одна из новых работ британского уличного художника Бэнкси была испорчена. Это произошло сразу после того, как мастер подтвердил ее подлинность, передает Sky News.

Фото: news.sky.com news.sky.com

Речь идет о граффити, на котором была изображена крыса, лежащая с коктейлем на шезлонге. Как сообщается, работу художника испортил вандал. Злоумышленник закрасил ее белой краской.

В Совете Восточного Суффолка заявили, что сотрудник службы безопасности поймал виновного и остановил его. В совете также рассказали, что планируют нанять "профессиональных реставраторов" для удаления краски.