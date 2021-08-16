Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Власти Испании эвакуируют сотрудников посольства в Афганистане

RT на русском
16 августа 2021

Испания направит в понедельник, 16 августа, два военно-транспортных самолёта в Дубай для эвакуации дипломатов, переводчиков и граждан страны из Афганистана.

Испания начала эвакуацию сотрудников из Афганистана
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщается в аккаунте Минобороны Испании в Twitter.

«Завтра вылетят два самолёта А400 из Испании в Дубай, чтобы осуществить первый этап возвращения на родину сотрудников посольства; испанцев, которые остаются в стране, и тех афганцев и их семей, которые в течение многих лет сотрудничали с нашей страной», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно о стрельбе в окрестностях аэропорта Кабула, где проходит эвакуация сотрудников дипмиссий разных стран.

Исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что «Талибан»* не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

Талибы намерены в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Другое,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители