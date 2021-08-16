Испания начала эвакуацию сотрудников из Афганистана

«Завтра вылетят два самолёта А400 из Испании в Дубай, чтобы осуществить первый этап возвращения на родину сотрудников посольства; испанцев, которые остаются в стране, и тех афганцев и их семей, которые в течение многих лет сотрудничали с нашей страной», — говорится в заявлении ведомства.