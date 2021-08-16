Пока вы в маске: В России разработают четыре новые вакцины против COVID-19

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Учёный рассказал о создании сразу четырёх новых вакцин от COVID-19 в России

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о разработке новых вакцин против коронавируса в России в беседе с изданием Ura.ru. Как сообщил специалист, на данный момент в России разрабатывают четыре новые вакцины против коронавируса, которые должны зарегистрировать к весне следующего года. «Думаю, что они будут выводиться с прицелом на штаммы "дельта", "дельта плюс"», — предположил он.

Ученые рассказали, как вернуть запахи и вкусы после COVID-19

Потеря обоняния и вкусового восприятия - одна из самых распространенных побочных реакций коронавируса. Переболевшие COVID-19 также часто жалуются на то, что чувствуют запах гари или чего-то протухшего от обычных продуктов. Многие не могут употреблять в пищу мясо или пользоваться духами из-за их отвратительного запаха. По словам ученых, вирус проникает в головной мозг по нервным волокнам. Неправильное восприятие запахов свидетельствует о поражении обонятельной луковицы, которая состоит из нейронов, обеспечивающих первичную обработку информации, поступающей от рецепторов.

В России разработали материал для масок, убивающий коронавирус

В структуру материала добавляются активные органические молекулы, которые разрушают клеточную мембрану вирусов и бактерий. «У вирусов разрушается их оболочка или непосредственно их структура, — рассказал директор по развитию фирмы Максим Яковлев. — Причём сами активные фрагменты с поверхности материла не «испаряются».

Россиянам назвали четыре способа восстановить волосы после COVID-19

Волосы начинают выпадать после стресса, вызванного COVID-19. Эту реакцию нельзя никак ослабить, рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. В своем Telegram-канале она назвала четыре способа, как восставить волосы после болезни. По ее словам, необходимо начать правильно питаться. Кроме того, рацион должен включать в себя белки и витамины. Также помочь восстановить волосы может физическая активность.

На Чукотке вводят обязательную вакцинацию от коронавируса