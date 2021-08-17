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В Госдепе США заявили о продолжении контактов с талибами*

ИА Regnumиещё 8
21 час назад

Американская делегация во главе со специальным представителем по Афганистану Залмаем Халилзадом продолжает диалог с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице Катара. Об этом 16 августа заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В Госдепе США заявили о продолжении контактов с талибами*
Фото: ReutersReuters

«Халилзад и его команда все еще остаются в Дохе после консультаций с рядом стран из региона, ООН, а также со странами, расположенными гораздо дальше. Они продолжали и продолжают взаимодействовать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, американские переговорщики продолжают контакты с представителями правительства Афганистана. Целью этих переговоров является поддержание стабильности в Кабуле.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что президент США Джо Байден обвинил руководство Афганистана в неспособности договариваться и выполнить обещанное — противостоять «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившему власть в стране.

Другое,Джозеф Байден,Талибан,ООН,МИД,Госдеп США,ИА REGNUM,
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