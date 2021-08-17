В Госдепе США заявили о продолжении контактов с талибами*

«Халилзад и его команда все еще остаются в Дохе после консультаций с рядом стран из региона, ООН, а также со странами, расположенными гораздо дальше. Они продолжали и продолжают взаимодействовать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.