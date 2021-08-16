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СМИ: вероятнее всего, президент Афганистана направится в США

Газета.Ru
16 августа 2021

Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани, скорее всего, направится в Соединенные Штаты, сообщает India Today..

По данным издания, он бежал вместе с советником по национальной безопасности Хамдуллой Мухибом. Свое бегство он объяснил попыткой избежать кровопролития.

В российском посольстве в Кабуле рассказали, что президент покинул страну, набив деньгами четыре автомобиля и вертолет. Часть средств не поместилась и они остались лежать на летном поле.

Накануне Гани согласился уйти в отставку после того, как радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о контроле над страной. Сообщалось, что он вылетел из Кабула в Таджикистан, позже он отправится в третью страну из соображений безопасности. Позже в Душанбе опровергли информацию, что глава Афганистана прилетал в республику.

Представители талибов также захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Всем иностранцам они велели либо покинуть Кабул в ближайшие дни, либо зарегистрироваться. Руководство радикалов пообещало обеспечить работу аэропорта, чтобы иностранцы могли покинуть страну. Также они разрешили военным правительственных войск вернуться домой.

Видео,Ашраф Ахмадзай,Талибан,
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