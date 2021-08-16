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В отеле Барселоны произошел взрыв

Ura.Ru
16 августа 2021

В одном из отелей Барселоны (Испания) произошел взрыв. ЧП обошлось без пострадавших.

«Правоохранительные органы уже начали расследование инцидента. Территорию вокруг отеля оцепили», — сообщает газета El Periodico.

Региональная полиция подтвердила отсутствие пострадавших при взрыве, сообщает ТАСС. Каталонская полиция в Twitter уточнила, что версию террористического акта исключили. Основная гипотеза указывает на использование пиротехники на улице. Отель расположен рядом с рынком Бокерия в Барселоне.

Видео,МВД,ИТАР-ТАСС,
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