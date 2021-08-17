США пригрозили талибам стремительным силовым ответом

США готовы дать стремительный силовой ответ на любые попытки боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) атаковать их граждан, заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции, трансляция которой ведется на официальном аккаунте президента США в Twitter.

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По его словам, Соединенные Штаты готовы защищать американских граждан «с разрушительной мощью».

Ранее Байден отметил, что США никогда не стремились строить демократию в Афганистане, а находились там для предотвращения терактов. По его словам, эту задачу американские военные выполнили.