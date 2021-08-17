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Байден заявил, что готов к критике за решение вывести войска из Афганистана

ТАССиещё 6
21 час назад

Президент США Джо Байден осознает, что подвергнется критике за решение вывести американские войска из Афганистана, однако настаивает на правильности данного шага. С таким заявлением американский лидер выступил в понедельник в Белом доме.

Байден подготовился к критике за решение по Афганистану
Фото: Reuters © Jonathan DrakeReuters © Jonathan Drake

"Я твердо уверен в правильности своего решения, - сказал он. - За 20 лет я на собственном опыте убедился, что удачного момента для вывода войск США [из Афганистана] не было". "Я знаю, что мое решение подвергнется критике, но я предпочел принять всю эту критику, чем переложить данное решение на еще одного президента США", - добавил глава американской администрации.

Байден заверил, что у властей США заранее были подготовлены планы на случай любого развития событий в Афганистане, в том числе "наблюдаемого сейчас быстрого коллапса". Американский лидер заверил, что он и его помощники "внимательно следили за развитием ситуации в Афганистане" и "без промедления выполняли подготовленные планы".

Президент США подчеркнул, что не будет приказывать американским войскам "бесконечно воевать в гражданской войне в другой стране". "Это не соответствует нашим национальным интересам. Американцы этого не хотят", - сказал Байден.

"Единственным жизненно важным для нас интересом в Афганистане остается сейчас предотвращение терактов в отношении США", - добавил американский лидер.

Байден 14 апреля объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ускорили наступление на ряде направлений. 15 августа они без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул республику. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Другое,Ашраф Ахмадзай,Джозеф Байден,Талибан,
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