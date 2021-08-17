Байден подготовился к критике за решение по Афганистану

Президент США Джо Байден осознает, что подвергнется критике за решение вывести американские войска из Афганистана, однако настаивает на правильности данного шага. С таким заявлением американский лидер выступил в понедельник в Белом доме.

Фото: Reuters © Jonathan Drake Reuters © Jonathan Drake

"Я твердо уверен в правильности своего решения, - сказал он. - За 20 лет я на собственном опыте убедился, что удачного момента для вывода войск США [из Афганистана] не было". "Я знаю, что мое решение подвергнется критике, но я предпочел принять всю эту критику, чем переложить данное решение на еще одного президента США", - добавил глава американской администрации.

Байден заверил, что у властей США заранее были подготовлены планы на случай любого развития событий в Афганистане, в том числе "наблюдаемого сейчас быстрого коллапса". Американский лидер заверил, что он и его помощники "внимательно следили за развитием ситуации в Афганистане" и "без промедления выполняли подготовленные планы".

Президент США подчеркнул, что не будет приказывать американским войскам "бесконечно воевать в гражданской войне в другой стране". "Это не соответствует нашим национальным интересам. Американцы этого не хотят", - сказал Байден.

"Единственным жизненно важным для нас интересом в Афганистане остается сейчас предотвращение терактов в отношении США", - добавил американский лидер.