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Гинцбург оценил идею использования Pfizer в сочетании с вакциной «Спутник Лайт»

Lenta.ruиещё 4
19 часов назад

Вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента для тех, кто полностью вакцинировался двумя инъекциями вакцины Pfizer, нужна для повышения уровня защиты против штамма «дельта». Об этом рассказал РИА Новости директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург оценил идею использования Pfizer в сочетании со «Спутник Лайт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer "Спутником Лайт" вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться», — сказал Гинцбург.

По его словам, до сих пор непонятно, какая эффективность у вакцины Pfizer против «дельта»-варианта коронавируса. Есть предположения, что всего 40 процентов, отметил он. «Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины», — заключил специалист.

Ранее Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против всех известных штаммов COVID-19. Кроме того, он выразил надежду, что в будущем вакцина будет также эффективна против тех штаммов, которые могут появиться в мире в результате постоянных мутаций коронавируса.

11 августа сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к компании Pfizer с предложением использовать российский препарат «Спутник Лайт» для третьей, дополнительной прививки в целях усиления эффекта от вакцинации против коронавирусной инфекции.

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