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«Госуслуги» предупредили россиян о смертельной опасности вейпа

News.ruиещё 2
20 часов назад

Портал госуслуг сделал массовую расслку для россиян о вреде курения вейов и электронных сигарет. Как сказано в сообщении портала, часто привычка ведёт к болезни лёгких — ей даже дали специальное название EVALI.

«Госуслуги» предупредили россиян об опасности вейпа
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Из-за вейпов в мире появилась новая болезнь — EVALI, чаще всего от неё страдают молодые люди до 20 лет. Их лечат в отделениях реанимации и держат на аппаратах ИВЛ. Спасти получается не всех, — говорится на сайте госуслуг.

Кроме того, у курильщиков короновирус протекает в более тяжёлой форме. Дым, попадающий в лёгкие также увеличивает риск развития рака, инсультов и болезней сердца.

Среди симптомов EVALI перечислены — повышение температуры, одышка, кашель, боли в груди, может наблюдаться потеря веса, реже тахикадия, а анализ крови показывает повышенное содержание лейкоцитов.

Нередко данную болезнь путают с бактериальной пневмонией, и тогда врачи предлагают в качестве лечения антибиотики, что является неправильным решением, потому что в данной ситуации они бесполезны. Кроме того, такое лечение может вызвать дыхательную недостаточность.

Ранее главврач Коммунарки Денис Проценко опубликовал фото лёгких курильщика вейпов и электронных сигарет. Он объяснил, что электронные средства приводят к новой болезни лёгких — EVALI — E-cigarette, or vaping, product use associated lung injury — повреждение лёгких вследствие курения E-сигарет.

Другое,Денис Проценко,
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