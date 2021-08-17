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Движение ХАМАС поздравило талибов* с победой

ИА Regnum
19 часов назад

Поздравление с победой в Афганистане в адрес радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направило палестинское движение ХАМАС. Об этом 16 августа говорится на заявлении ХАМАС.

Движение ХАМАС поздравило талибов* с победой
Фото: EPAEPA

Кроме того, палестинское движение поздравило жителей республики с «разгромом» американских оккупационных сил. В документе сказано, что такого результата удалось добиться путем усилий, которые предпринимались последние 20 лет.

В ХАМАС также пожелали народу Афганистана успехов в достижении стабильности и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что обстановка в Кабуле при первых сутках контроля со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), лучше, чем была, когда у власти был афганский экс-президент Ашраф Гани.

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