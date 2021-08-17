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Европарламент боится, что Россия захватит влияние в Афганистане

Ura.Ru
18 часов назад

Россия и Китай могут воспользоваться в своих интересах событиями в Афганистане. Об этом заявили представители Европарламента.

В Европарламенте испугались возможного влияния РФ на Афганистан
Фото: официальный сайт президента Украиныофициальный сайт президента Украины

«ЕС необходимо разработать новую стратегию для Афганистана и региона, учитывая новые обстоятельства, при которых Россия и Китай попытаются быстро заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане», — передает заявление «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватил власть в Афганистане 15 августа. Боевики взяли страну под контроль после вывода из нее американских войск. Президент США Джо Байден заявил, что целью США в Афганистане было достать тех, кто устроил атаку 11 сентября, а не построение демократии в Афганистане. Россия вывезла из Кабула часть сотрудников посольства. Россия установила рабочие контакты с новыми властями Афганистана, сообщает агентство Nation News.

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