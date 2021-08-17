Япония продлит и расширит режим ЧС из-за COVID-19

"Мы пришли к выводу о необходимости продления режима ЧС в Токио и еще пяти префектурах. Также мы решили добавить к списку префектур с режимом ЧС префектуры Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Киото, Хёго и Фукуока", - отметил он, добавив, что в семи префектурах режим ЧС будет введен с 20 августа. Еще в десяти префектурах страны будут введены усиленные меры против распространения нового коронавируса. Таким образом с 20 августа режим ЧС в Японии будет действовать в 13 префектурах, включая Токио, а режим усиленных мер - в 16 префектурах.