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Глава МИД Китая обсудил с Лавровым ситуацию в Афганистане

Lenta.ru
17 часов назад

Китай и Россия должны защищать свои законные интересы в Афганистане и оказывать взаимную поддержку друг другу. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым, его слова приводит ТАСС.

Глава МИД Китая обсудил с Лавровым ситуацию в Афганистане
Фото: ReutersReuters

«Ситуация в Афганистане резко изменилась. < > В новой ситуации Китаю и России необходимо укрепить стратегические связи и сотрудничество. Во-первых, защищать законные интересы КНР и РФ в Афганистане, своевременно связываться по ситуации, оказывать взаимную поддержку друг другу, содействовать тому, чтобы "Талибан" (запрещен в РФ — прим. «Ленты.ру») брал на себя ответственность, надлежащим образом обеспечивал безопасность граждан, учреждений и организаций РФ и КНР в Афганистане», — сказал министр.

Ранее Ван И выразил готовность взаимодействовать с США по Афганистану для предотвращения гражданской войны.

15 августа «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Это произошло после того, как боевики с разных сторон вошли в Кабул. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

Другое,Хамид Карзай,Ашраф Ахмадзай,Сергей Лавров,Талибан,МИД,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,
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