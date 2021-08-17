Глава МИД Китая обсудил с Лавровым ситуацию в Афганистане

«Ситуация в Афганистане резко изменилась. < > В новой ситуации Китаю и России необходимо укрепить стратегические связи и сотрудничество. Во-первых, защищать законные интересы КНР и РФ в Афганистане, своевременно связываться по ситуации, оказывать взаимную поддержку друг другу, содействовать тому, чтобы "Талибан" (запрещен в РФ — прим. «Ленты.ру») брал на себя ответственность, надлежащим образом обеспечивал безопасность граждан, учреждений и организаций РФ и КНР в Афганистане», — сказал министр.