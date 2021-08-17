В США придумали быстрый и дешевый тест на COVID-19

Ученый из Пенсильвании Сезар де ла Фуэнте придумал электрохимический тест для диагностики коронавируса. В основе прибора – электроды из графита. Об этом пишет газета Daily.

Фото: mir24.tv/ / Алан Кациев mir24.tv/ / Алан Кациев

Исследователь озаботился проблемой, что обычные тесты доступны не всем из-за цены. Кроме того, на тестирование нужно время.

Новый прибор с графитовыми электродами стоит полтора доллара, показывает результат за шесть с половиной минут. Точность теста – 100%, если брать материалы из слюны, и 80% – если из носа.