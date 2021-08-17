К Земле приблизился опасный астероид

Московские астрономы предупреждают о приближении астероида 2016 AJ193 к Земле 21 августа. Его отнесли к классу потенциально опасных, а по данным NASA диаметр астероида 1,4 километра.

Специалисты уточнили, что потенциально опасными считаются те объекты, которые приближаются к планете на 7,5 миллиона километров или менее. «По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра», — приводят слова специалистов РИА Новости.

Пресс-служба московского планетария уточнила, что исходя из опыта и наблюдений особой опасности 2016 AJ193 для планеты не представляет.

«За сто лет таких близких пролетов было более 30. Как правило, все предсказанные астероиды беспрепятственно пролетают мимо нас», — сообщили эксперты.