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Россияне поддержали запрет на продажу алкоголя до 21 года

News.ru
15 часов назад

39% граждан России поддержали идею о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года. При этом треть населения выступает за повышение минимального возраста для покупки крепкого алкоголя. Об этом говорится в новом исследовании онлайн-сервиса SuperJob.

34% россиян поддержали идею Минздрава о повышении минимального возраста для покупки алкогольных напитков крепостью свыше 16,5%. Ещё 39% считают, что следует запретить продажу любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года, — сказано в опросе.

По мнению 23% опрошенных, минимальный допустимый возраст для покупки алкоголя — 18 лет. При этом 3% назвали возраст 16 лет.

Женщины чаще поддерживают запрет на продажу любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года: 78% против 70% соответственно.

Ранее стало известно, что продажи шампанского и игристых вин в России в июле продолжили расти, продажи вина и водки — снижаться. Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей. Продажи шампанского по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 7,5%. А вот водку покупали реже, чем раньше — меньше на 2,2%. Продажи вина снизились ещё больше — на 3,1%.

Видео,Минздрав РФ,
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