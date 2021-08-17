Россияне поддержали запрет на продажу алкоголя до 21 года

39% граждан России поддержали идею о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года. При этом треть населения выступает за повышение минимального возраста для покупки крепкого алкоголя. Об этом говорится в новом исследовании онлайн-сервиса SuperJob.

Ранее стало известно, что продажи шампанского и игристых вин в России в июле продолжили расти, продажи вина и водки — снижаться. Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей. Продажи шампанского по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 7,5%. А вот водку покупали реже, чем раньше — меньше на 2,2%. Продажи вина снизились ещё больше — на 3,1%.