Пока вы спали: Мошенники нашли новый способ обмана россиян

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Мошенники нашли новый способ обмана россиян

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В Ярославской области мошенники попытались собрать деньги с жителей многоквартирных домов на замену лифтового оборудования от имени регионального фонда капитального ремонта, пишут «Известия».

Подобная схема была применена также в Кировской области и в Москве, там преступники от имени Фонда капитального ремонта пытались проникнуть в квартиры. При этом в МВД напомнили, что в рамках капитального ремонта жители дома не должны ничего дополнительно оплачивать.

Россиян предупредили об опасности покупки унаследованных квартир

По словам юристов, сделка по купле-продаже квартиры может быть оспорена в суде, если появились новые претенденты на получение наследства. При этом эксперты советуют при покупке внимательно изучать весь пакет документов на недвижимость и поговорить с соседями, чтобы выяснить, сколько человек проживало в квартире. Об этом пишут «Известия».

При появлении новых наследников юристы также советуют не пытаться откупиться от них, а отправить в суд. Даже если суд окажется на стороне наследника, покупателю, согласно закону, полагается компенсация за утраченную недвижимость в размере кадастровой стоимости.

Около трети переболевших россиян столкнулись с постковидным синдромом

Около трети переболевших коронавирусом жителей России сталкиваются с постковидным синдромом, который не исчезает иногда даже через несколько месяцев после выздоровления. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора пишет «Коммерсант».

Среди часто встречающихся проявлений синдрома — усталость, отдышка, тромбозы, боли в груди и тахикардия, недомогание после физических нагрузок, когнитивные дисфункции, неспособность работать. В Минздраве переболевшим россиянам предлагают пройти углубленную диспансеризацию и признают, что вопрос постковидной реабилитации «сложный» и требует комплексного подхода.

Россия может заработать на CO2

По мнению аналитиков Vygon Consulting, Россия обладает огромным потенциалом в плане захвата и утилизации углекислого газа и способна обернуть себе на пользу европейский углеродный налог, потери от которого для российской промышленности уже оцениваются в $700 млн в год, сообщают «Известия».

В своем обзоре «Монетизация выбросов CO2» эксперты отмечают, что одна из самых привлекательных для России перспектив разработки технологий захвата и утилизации углекислого газа заключается в том, что это поможет увеличить добычу нефти. Так, для типичного месторождения Волго-Уральского региона непрерывная закачка CO2 увеличивает коэффициент извлечения нефти на 28%.

Москва готова договариваться с «Талибаном»*

Посольство России в Кабуле осталось работать в полном составе на фоне эвакуации западных дипмиссий. При этом спецпредставитель президента Замир Кабулов подчеркнул, что Россия не будет торопиться с признанием или непризнанием новых властей Афганистана, ситуация будет зависеть от их поведения, пишет «Взгляд».

Эксперты отмечают, что, если отношения Москвы с захватившим Афганистан «Талибаном»* будут развиваться продуктивно, то Верховный суд России, возможно, пересмотрит решение о внесении этой организации в список запрещенных. Также, по их словам, талибы вполне способны добиться международного признания, если не повторят ошибок с насаждением шариата.