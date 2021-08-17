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Пока вы в маске: Вирусолог предсказал срок четвёртой волны COVID в России

Елена Прошина
10 часов назад

"Рамблер" собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на "Рамблер" в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Вирусолог назвал ноябрь возможным сроком четвертой волны COVID-19

Скорее всего, ближе к ноябрю Россию ждёт очередная волна коронавируса, считает вирусолог, академик РАН Пётр Чумаков. Такое предположение он высказал в беседе с URA.RU. "Я знаю, что в Европе вроде бы четвёртая волна начинается, по крайней мере, намечается. К нам, возможно, придёт месяца через три. Будет это «йота» или нет, трудно сказать", — отметил учёный.

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Инфекционист оценил эффективность повторной вакцинации от COVID разными препаратами

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков рассказал об эффективности ревакцинации от коронавируса разными препаратами. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что повторно вакцинироваться от коронавирусной инфекции можно любым из препаратов, которые есть на сегодняшний день. При этом главное — запустить процессы выработки антител.

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Врач рассказал о риске заболеть COVID-19 десять раз за год

Некоторые люди болеют COVID-19 до десяти раз за год. О таком риске для пациентов рассказал главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе в интервью радио Sputnik. «Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так, за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией», — заявил Чурадзе.

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Врач оценил данные о постковидном синдроме у трети переболевших COVID-19

Исследования из разных стран говорят, что люди, которые тяжело перенесли коронавирус, действительно медленно восстанавливаются. Примерно у 60 процентов пациентов сохраняется постковидный синдром в течение шести месяцев. Так иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал заявление руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омаровой о том, что около трети перенесших коронавирус спустя три-четыре месяца после болезни не могут в полной мере ухаживать за собой и заниматься повседневными делами.

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Гинцбург оценил идею использования Pfizer в сочетании с вакциной «Спутник Лайт»

Вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента для тех, кто полностью вакцинировался двумя инъекциями вакцины Pfizer, нужна для повышения уровня защиты против штамма «дельта». Об этом рассказал РИА Новости директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Видео,Александр Гинцбург,Николай Крючков,Pfizer,РАН,Роспотребнадзор,РИА Ura.ru,ИА Sputnik,РИА Новости,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,
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