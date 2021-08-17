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Янукович рассказал о реализации проекта «Антироссия» на Украине

Lenta.ru
10 часов назад

Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал причины государственного переворота на Украине в 2014 году и рассказал о реализации в стране проекта «Антироссия». Об этом он рассказал в ходе обращения к украинскому народу в честь 30-летия независимости республики, сообщает РИА Новости.

Янукович рассказал о реализации проекта «Антироссия» на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, накануне госпереворота на Украине нарастала внутриполитическая напряженность, а ее переход в открытый конфликт между властью и оппозицией «был лишь вопросом времени». Янукович отметил, что украинское правительство знало тогда об этом риске и «делало все, чтобы предотвратить катастрофу».

«Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности; мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей Юго-Востока; мы не преследовали членов националистических организаций полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза», — объяснил он.

При этом бывший президент подчеркнул, что не считает такую политику ошибочной.

«Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места», — заключил он.

В своем обращении Янукович также назвал главную ошибку Украины с момента развала СССР. По его мнению, ей стал отказ от добрососедства с Россией, который привел к расколу всего украинского общества, росту националистических настроений и глубокому экономическому кризису.

Янукович озвучил главную ошибку Украины за 30 лет

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