"Нелепо и кощунственно": Политолог об обвинениях Януковича

Обвинения в адрес нынешней украинской власти касательно разрыва добрососедских отношений с Россией и роста националистических настроений в стране из уст бывшего главы государства Виктора Януковича звучат нелепо и кощунственно, поскольку он сам многое для этого сделал. Об этом "Рамблеру" заявил политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
"Странно, что из уст Януковича звучат подобные слова. Вообще очень странно, что от него звучат какие-то политические заявления, поскольку Янукович - давно "сбитый летчик". Его жалкие попытки обратить на себя внимание ничего, кроме удивления и непонимания, не вызывают. Также странно, что Янукович говорит о росте националистических настроений. Фактически он пустил украинских националистов в политику, при нем "Свобода" (украинская националистическая партия - прим. ред.) впервые в истории попала в Раду, он с ней активно заигрывал. Есть даже такое мнение, что Янукович хотел иметь в качестве "спарринг-партнера", в качестве противника на выборах представителя националистов, чтобы триумфально их выиграть за счет голосов жителей юго-востока и центра Украины, которые бы проголосовали "против" такого человека.
При Януковиче активно продолжалась украинизация, хотя не в таком виде, как сейчас. Не ему обвинять нынешние власти, потому что он сам сделал очень много для того, чтобы то, что мы наблюдаем сегодня на Украине, стало реальностью. Если бы не Янукович - не было бы событий 2014 года, не было бы Майдана", - заявил политолог.
Родионов также отметил, что Янукович рассуждает о правах жителей Донбасса и Крыма, хотя в бытность главой государства не обращал внимания на проблемы жителей этих регионов.
"Сейчас Янукович рассуждает о правах жителей Донбасса, жителей Крыма на что-либо. А почему он сам этих прав не давал? Почему при нем никто не прислушивался к голосам жителей юго-востока Украины? Хотя Янукович сам выходец из Донбасса, и, как казалось, он должен был больше обращать внимания на проблемы своих земляков. Нет, при нем ничего этого не было, при нем продолжался взятый при Кравчуке курс. Курс на рост националистических настроений, курс на отрыв от России и так далее. Ничего, чтобы остановить этот процесс, он не сделал. Поэтому из уст Януковича обвинения в адрес нынешней украинской власти звучат нелепо и кощунственно", - добавил эксперт.
Ранее в ходе обращения к украинскому народу в честь 30-летия независимости республик с момента развала СССР Янукович назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой Украины за 30 лет независимого существования.