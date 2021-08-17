"Нелепо и кощунственно": Политолог об обвинениях Януковича

"Странно, что из уст Януковича звучат подобные слова. Вообще очень странно, что от него звучат какие-то политические заявления, поскольку Янукович - давно "сбитый летчик". Его жалкие попытки обратить на себя внимание ничего, кроме удивления и непонимания, не вызывают. Также странно, что Янукович говорит о росте националистических настроений. Фактически он пустил украинских националистов в политику, при нем "Свобода" (украинская националистическая партия - прим. ред.) впервые в истории попала в Раду, он с ней активно заигрывал. Есть даже такое мнение, что Янукович хотел иметь в качестве "спарринг-партнера", в качестве противника на выборах представителя националистов, чтобы триумфально их выиграть за счет голосов жителей юго-востока и центра Украины, которые бы проголосовали "против" такого человека.



При Януковиче активно продолжалась украинизация, хотя не в таком виде, как сейчас. Не ему обвинять нынешние власти, потому что он сам сделал очень много для того, чтобы то, что мы наблюдаем сегодня на Украине, стало реальностью. Если бы не Янукович - не было бы событий 2014 года, не было бы Майдана", - заявил политолог.