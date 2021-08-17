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Испания решила «поддержать» Россию по делу ЮКОСа

News.ru
9 часов назад

Испания решила выступить в американском суде в качестве «друга суда» (amicus curiae), передав информацию по делу российской компании ЮКОС. Об этом сообщает испанская газета El Confidencial.

Испания решила «поддержать» Россию по делу ЮКОСа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что подобный статус предполагает помощь правосудию США (апелляционном суде округа Колумбия). В то же время Испания формально не является стороной спора. Это решение было принято страной с целью предотвращения прецедентов по взысканию имущества на своей территории.

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В то же время экс-акционеры ЮКОСа попросили суд не принимать во внимание аргументы Испании. По их мнению, основная мотивация европейской страны заключается в защите своих экономических интересов. Позиция королевства состоит в том, чтобы суд округа Колумбия не подтверждал арбитражное решение против РФ с учётом параллельного процесса в Нидерландах.

В прошлом году судья Берил Хауэлл решила приостановить рассмотрение этого дела в Вашингтоне до 18 ноября следующего года. Однако перед этим, согласно её позиции, в Верховном суде Нидерландов должно завершиться изучение кассационная жалоба Москвы.

В конце прошлого года бывшие акционеры ЮКОСа обратились в американский суд с целью отменить постановление нижестоящей инстанции. В ноябре 2020-го ходатайство Москвы о приостановке разбирательства на сумму $50 млрд было удовлетворено. В Испании выразили уверенность, что её помощь в качестве третьей стороны поможет разрешить этот спор.

Решение Верховного суда Нидерландов может быть объявлено в конце сентября, 24 числа. В свою очередь, в заключении генерального прокурора Пола Власа говорилось о рекомендации отклонить кассационную жалобу России и оставить в силе арбитражное постановление о выплате Москвой более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.

Ранее в Госдуме заявили, что в РФ не смогут отказаться от компенсации по делу ЮКОСа. По словам депутата Евгения Фёдорова, в стране на данный момент не существует правовых оснований для невыполнения решения иностранных судов. Тогда речь шла о выплате $5 млрд (плюс проценты и судебные издержки) по делу бывшей структуры ЮКОСа.

Другое,ЮКОС,Госдума,
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