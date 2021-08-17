Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в БФУ имени Канта, выразил уверенность в том, что срыв окончания строительства газопровода «Северный поток — 2» невозможен. Компании, которые осуществляют и финансируют проект, уже завершают его.

«Я убежден, что все попытки его подорвать, оспорить, обставить какими-то условиями его завершение, обречены на провал. Хотя попытки такие будут», — передает слова Сергея Лаврова РИА «Новости».

Глава МИД уточнил, что компании, которые инициировали «Северный поток — 2», уже построили его практически до полностью.

«Вопросов никогда и не возникало», — сообщил он.