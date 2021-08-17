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Лавров: попытки сорвать «Северный поток-2» обречены на провал

Ura.Ru
8 часов назад

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в БФУ имени Канта, выразил уверенность в том, что срыв окончания строительства газопровода «Северный поток — 2» невозможен. Компании, которые осуществляют и финансируют проект, уже завершают его.

«Я убежден, что все попытки его подорвать, оспорить, обставить какими-то условиями его завершение, обречены на провал. Хотя попытки такие будут», — передает слова Сергея Лаврова РИА «Новости».

Глава МИД уточнил, что компании, которые инициировали «Северный поток — 2», уже построили его практически до полностью.

«Вопросов никогда и не возникало», — сообщил он.

Ранее независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк назвал борьбу с запуском российского газопровода «Северный поток-2» битвой из библии. По его мнению противостояние проекту похоже на битву Давида и Голиафа.

Видео,Сергей Лавров,МИД,РИА Новости,
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