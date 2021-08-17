Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

МакSим впервые сфотографировалась дома после выхода из комы

Елена Прошина
6 часов назад

МакSим впервые показала свою фигуру после медикаментозной комы. Марина Абросимова сфотографировалась у себя дома на фоне большого зеркала поделилась снимком в сторис Instagram.

МакSим впервые сфотографировалась дома после выхода из комы
Фото: InstagramInstagram

На кадре видно, что певица стоит напротив зеркала в белой футболке, а в руках держит цветы, которые ей подарили поклонники. В них вложена записка с добрыми и искренними пожеланиями.

«Спасибо, мои любимые», – подписала она публикацию.

Отметим, что после заболевания МакSим еще ни разу не показывала свое лицо на снимках, лишь отдельные части тела. Ранее она опубликовала огромный букет цветов, на котором показала свои ноги.

Напомним, что о госпитализации Абросимовой стало известно 16 июня. Её положили в больницу с пневмонией, а 19 июня уже подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Больше месяца она провела в медикаментозном сне и 3 августа её представительница заявила, что МакSим наконец отключена от искусственной вентиляции легких.

Сейчас Абросимову отправили долечиваться домой, однако недавно стало известно, что она пройдет месячный курс реабилитации.

Другое,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители