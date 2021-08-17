МакSим впервые сфотографировалась дома после выхода из комы

МакSим впервые показала свою фигуру после медикаментозной комы. Марина Абросимова сфотографировалась у себя дома на фоне большого зеркала поделилась снимком в сторис Instagram.

Фото: Instagram Instagram

На кадре видно, что певица стоит напротив зеркала в белой футболке, а в руках держит цветы, которые ей подарили поклонники. В них вложена записка с добрыми и искренними пожеланиями.

«Спасибо, мои любимые», – подписала она публикацию.

Отметим, что после заболевания МакSим еще ни разу не показывала свое лицо на снимках, лишь отдельные части тела. Ранее она опубликовала огромный букет цветов, на котором показала свои ноги.

Напомним, что о госпитализации Абросимовой стало известно 16 июня. Её положили в больницу с пневмонией, а 19 июня уже подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Больше месяца она провела в медикаментозном сне и 3 августа её представительница заявила, что МакSим наконец отключена от искусственной вентиляции легких.