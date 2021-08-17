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Патологоанатом назвал одну из основных странностей коронавируса

Елена Прошина
5 часов назад

Патологоанатом из Санкт-Петербурга Всеволод Цинзерлинг заявил, что не всегда известно, каким образом выздоравливают пациенты с коронавирусом. Как он объяснил в разговоре с изданием «Доктор Питер», неизвестно, почему некоторые пациенты болеют легко, а другие – тяжело.

Патологоанатом назвал одну из основных странностей коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главная тайна — почему некоторые пациенты заболевают легко, в том числе из групп риска, а некоторые заболевают тяжело, но все-таки выздоравливают даже при отсутствии вирус-нейтрализующих антител», — подчеркнул Цинзерлинг.

Отдельно он отметил, что с причинами смертей пациентов разобраться проще, поскольку они понятны в общих чертах и имеют схожую структуру.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор признал постковидный синдром опасным заболеванием. Представитель ведомства Хадижат Омарова отметила, что не всегда можно проследить связь между тяжестью течения COVID-19 и частотой проявления последствий после инфекции.

При этом реабилитация необходима всем пациентам, поскольку после коронавируса могут возникнуть осложнения даже у тех, кто болел им в легкой форме.

Другое,Роспотребнадзор,
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