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Столтенберг нашел виновных в "трагедии Афганистана"

Вероника Полынина
4 часа назад

Причиной нынешней «трагедии Афганистана» стала неспособность политического руководства страны добиться мирного урегулирования. Такое мнение высказал глава НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Столтенберга, в последние недели в Афганистане наблюдался «политический и военный провал», причем происходил он со скоростью, которую в НАТО не могли предвидеть.

«Некоторые силы безопасности смело сражались, но они не сумели поддержать безопасность страны, потому что в конечном итоге политические лидеры Афганистана не сумели противостоять талибам и добиться мирного урегулирования. Этот провал руководства Афганистана и привел к трагедии», - заявил председатель альянса, его слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что этот провал случился несмотря на «значительные вложения и жертвы» со стороны НАТО, и Западу стоит извлечь уроки из сложившейся ситуации.

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Столтенберг подчеркнул, что НАТО никогда не планировала «вечное присутствие» в Афганистане. Ранее в этой стране находилось около 100 тысяч военных альянса, затем контингент был сокращен до 2 тысяч, а затем до нуля.

Напряженность в Афганистане начала расти на фоне вывода американских военных из страны. Основные силы США покинули Афганистан к середине июля. 15 августа «Талибан» объявил о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

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