Спасатели обнаружили тела двух из трех членов экипажа Ил-112В, который потерпел крушение в подмосковной Кубинке, сообщает ТАСС.

«Их доставляют в звенигородское бюро судебно-медицинской экспертизы на опознание», — рассказали агентству в правоохранительных органах.

На месте крушения ведутся поисковые работы.

Самолет упал днем 17 августа. По предварительным данным, он рухнул при заходе на посадку в полутора километрах от аэродрома.

Сообщалось, что перед крушением экипаж воздушного судна доложил о возгорании правого двигателя. В качестве версий крушения самолета рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотов.