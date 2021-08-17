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Спасатели нашли тела двух членов экипажа разбившегося Ил-112В

Газета.Ru
4 часа назад

Спасатели обнаружили тела двух из трех членов экипажа Ил-112В, который потерпел крушение в подмосковной Кубинке, сообщает ТАСС.

«Их доставляют в звенигородское бюро судебно-медицинской экспертизы на опознание», — рассказали агентству в правоохранительных органах.

На месте крушения ведутся поисковые работы.

«Цвет авиации»: летчик об экипаже разбившегося Ил-112В

Самолет упал днем 17 августа. По предварительным данным, он рухнул при заходе на посадку в полутора километрах от аэродрома.

Сообщалось, что перед крушением экипаж воздушного судна доложил о возгорании правого двигателя. В качестве версий крушения самолета рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотов.

По информации РИА «Новости», на борту опытного образца самолета находились три человека, все они погибли. Агентство сообщило, что Ил-112В был собран в Воронеже, а в Московскую область прилетел 13 августа для испытаний перед демонстрацией на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Видео,МВД,ИТАР-ТАСС,
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