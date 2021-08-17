Пока вы не уснули: названа новая версия взрыва в автобусе в Воронеже

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Названа новая версия взрыва в автобусе в Воронеже

Одной из версий произошедшего, которую отрабатывают спецслужбы, является конфликт между перевозчиками из-за конкурса на право обслуживания маршрутов. При этом взрыв в автобусе, в котором находились пассажиры, мог быть случайностью, так как обычно в это время транспорт уже едет на базу или стоит на стоянке, отмечает Baza.

Возможно, организаторы просто хотели попугать конкурентов, взорвав пустой транспорт, однако в этот день водитель немного припозднился и ехал по маршруту последний круг, подчеркивает Telegram-канал.

В свою очередь водитель взорванного автобуса Алексей рассказал «Комсомольской правде», что транспорт был технически исправен и в тот день он как раз забрал его после ремонта.

В Подмосковье потерпел крушение Ил-112В

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает РИА Новости.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подтвердили эту информацию.

ЧП произошло в ходе тренировочного полета. Причины инцидента установит спецкомиссия. Согласно предварительным сведениям, трагедия могла произойти из-за отказа двигателя.

Как отметили очевидцы, перед падением загорелся правый двигатель, сообщает РЕН ТВ.

Вице-президент Афганистана объявил себя главой страны и призвал к сопротивлению

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временным главой Афганистана и призвал оказать сопротивление «Талибану» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом», - написал Салех в твиттере.

Он сообщил, что находится на территории страны и является «законным временным президентом».

Участвовавшие в ликвидации бен Ладена секретные вертолеты США заметили в Кабуле

Секретные вертолеты командования специальных операций Вооруженных сил США, известные как MH-60X, заметили в Кабуле. Фотографии боевых машин публикует Telegram-канал «Канал специального назначения».

Как отмечает канал, MH-60X, настоящее название которых не раскрывается, были задействованы в ходе эвакуации американских граждан из столицы Афганистана. Предполагается, что после этого вертолеты переместят в безопасное место, чтобы они не попали в руки боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России), которые захватили город. Ранее боевые машины, скорее всего, находились на территории местной авиабазы США, однако оставлять их там стало рискованно.

Известно, что данные вертолеты принимали участие в операции по ликвидации бывшего лидера террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена в 2011 году. Тогда одно воздушное судно было потеряно. При этом в объективы камер MH-60X ранее никогда не попадали, уточняет «Канал специального назначения».

На российской мебельной фабрике произошел мощный пожар

В Димитровграде Ульяновской области произошел пожар на мебельной фабрике. Видео, снятое очевидцами, публикует «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На кадрах можно наблюдать здание в огне, из него поднимается огромный столб черного дыма. На месте работают пожарные, они продолжают тушить огонь.

Мощный пожар произошел на предприятии «Европа-Д». По предварительным данным, возгорание случилось из-за попадания искр от сварки на поролон. Информации о пострадавших пока нет.

В России появится пятая вакцина от COVID-19

В России в скором времени появится пятая вакцина от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».

«В Российской Федерации четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», - сказала Попова на круглом столе «Санитарный щит страны – безопасность для граждан» в штабе «Единой России».

Речь идет о вакцине «ЭпиВакКорона-Н» от научного центра «Вектор». Документы на регистрацию препарата были поданы в июне, окончание процедуры регистрации ожидается в августе. Как сообщали в «Векторе», вакцина создана на основе пептидных антигенов и будет выпускаться в форме суспензии для внутримышечного введения.

Лавров объяснил позицию России в отношении талибов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что говорить о признании талибов (организация запрещена в России) преждевременно, сообщает РИА «Новости».

«Преждевременно говорить, что Москва в ближайшее время может начать шаги по одностороннему признанию талибов законными властями», — заявил Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта в Калининграде.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые прокомментировал захват боевиками движения «Талибан» Кабула и большей части территории Афганистана.

Северная Македония выслала российского дипломата

Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи объявил о высылке из страны второго российского дипломата за год. Об этом сообщает МИА.

Османи подчеркнул, что причины, по которым дипломатов объявляют персонами нон грата, относятся к секретной информации.

По его словам, МИД страны получил «подтвержденные данные» об иностранном дипломате, действия которого противоречили принципам Венской конвенции.

Министр добавил, что Северная Македония предпримет меры для защиты своей национальной безопасности и безопасности союзников.

Украина предложит Турции «уничтожитель» Крымского моста

Wikipedia

«Укрспецэкспорт» на международной выставке International Defence Industry Fair 2021 года (IDEF 2021), которая состоится в Турции 17-20 августа, предложит, в частности, противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Скиф», реактивный снаряд «Ольха» и управляемый артснаряд с лазерным самонаведением «Цветник-Э», сообщает Ukrainian Military Pages.

Также на выставке будет показана ракета комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», считающегося в Киеве «уничтожителем» российского Крымского моста.

Выставку в Стамбуле посетит украинская делегация во главе с вице-премьером — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским. В рамках IDEF 2021 украинская сторона планирует провести встречу с руководителями государственных органов Турции и представителями турецких компаний оборонно-промышленного сектора.

Янукович озвучил главную ошибку Украины за 30 лет

Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой Украины за последние 30 лет. Об этом он заявил в обращении к соотечественникам, посвященном 30-летию независимости Украины, имеющимся в распоряжении ТАСС.

"Не так давно первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что наибольшей своей ошибкой он считает то, что верил России. Мне странно слышать такое от политического деятеля, который стоял у истоков украинской независимости", - напомнил Янукович. "По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней", - заявил бывший президент Украины.