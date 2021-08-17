«Афганистан не будет производить никаких видов наркотиков... Теперь никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков... С данного момента Афганистан будет государством, свободным от наркотиков», - сказал Муджахид, его слова приводит РИА «Новости».

Талибы уже вводили запрет на оборот наркотиков. В июле 2000 года лидер движения мулла Омар объявил опиум противоречащим исламу и приказал уничтожить посевы опийного мака. В результате они сократились с 83 тысяч гектаров до двух тысяч, что привело к разорению подавляющего большинства афганских крестьян. Талибы лишились поддержки народа, и в 2001 году их свергли. К 2007 году Афганистан производил 90% мирового героина.