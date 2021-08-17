Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Талибы объявили Афганистан государством, свободным от наркотиков

Вероника Полынина
4 часа назад

Афганистан перестанет производить наркотики. Об этом заявил официальный представитель «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле, которую транслируют спутниковые телеканалы.

«Афганистан не будет производить никаких видов наркотиков... Теперь никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков... С данного момента Афганистан будет государством, свободным от наркотиков», - сказал Муджахид, его слова приводит РИА «Новости».

Он заявил, что Афганистану потребуется международная помощь, чтобы крестьяне начали производить другие культуры.

Шариат и опийный мак: как будет жить Афганистан при талибах

Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что талибы пообещали российской стороне, что будут строить цивилизованный Афганистан, свободный от терроризма и наркотиков.

Талибы уже вводили запрет на оборот наркотиков. В июле 2000 года лидер движения мулла Омар объявил опиум противоречащим исламу и приказал уничтожить посевы опийного мака. В результате они сократились с 83 тысяч гектаров до двух тысяч, что привело к разорению подавляющего большинства афганских крестьян. Талибы лишились поддержки народа, и в 2001 году их свергли. К 2007 году Афганистан производил 90% мирового героина.

Видео,Дмитрий Жирнов,Талибан,РИА Новости,
108
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители