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"Советские воины вели себя как мужчины": Лавров вспомнил разговор с моджахедом

Вероника Полынина
4 часа назад

Глава МИД России Сергей Лавров назвал вывод советских войск из Афганистана «предельно организованным» и поделился воспоминаниями о впечатлениях «бывшего моджахеда» о советских солдатах.

Лавров вспомнил разговор с моджахедом о советских солдатах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лаврова, беседа с участником войны в Афганистане, бывшим моджахедом, который впоследствии стал председателем парламента страны, состоялась в 2004 году.

«Он начал с того, что выразил искреннее уважение советским воинам. И сказал, что по сравнению с некоторыми другими, которые к нам в гости приходят с оружием, ваши вели себя как мужчины, достойно, и никогда просто из страха не стреляли по кустам. Это так, просто в скобках наблюдение», - сообщил Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта, слова министра приводит РИА «Новости».

Лавров добавил, что советские войска «предельно организованно» покидали Афганистан.

Советский генерал назвал ошибку американцев при выводе войск из Афганистана

Ранее глава российского МИД заявил, что Москва, как и другие страны, не торопится признавать власть движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.

После этого боевики движения «Талибан» нарастили темпы наступления на ряде направлений. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. После того, как президент Афганистана покинул страну, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом.

Другое,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Талибан,МИД,РИА Новости,
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