Лавров вспомнил разговор с моджахедом о советских солдатах

«Он начал с того, что выразил искреннее уважение советским воинам. И сказал, что по сравнению с некоторыми другими, которые к нам в гости приходят с оружием, ваши вели себя как мужчины, достойно, и никогда просто из страха не стреляли по кустам. Это так, просто в скобках наблюдение», - сообщил Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта, слова министра приводит РИА «Новости».