Лавров вспомнил разговор с моджахедом о советских солдатах

Глава МИД России Сергей Лавров назвал вывод советских войск из Афганистана «предельно организованным» и поделился воспоминаниями о впечатлениях «бывшего моджахеда» о советских солдатах.
По словам Лаврова, беседа с участником войны в Афганистане, бывшим моджахедом, который впоследствии стал председателем парламента страны, состоялась в 2004 году.
«Он начал с того, что выразил искреннее уважение советским воинам. И сказал, что по сравнению с некоторыми другими, которые к нам в гости приходят с оружием, ваши вели себя как мужчины, достойно, и никогда просто из страха не стреляли по кустам. Это так, просто в скобках наблюдение», - сообщил Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта, слова министра приводит РИА «Новости».
Лавров добавил, что советские войска «предельно организованно» покидали Афганистан.
Ранее глава российского МИД заявил, что Москва, как и другие страны, не торопится признавать власть движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане.
14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.
После этого боевики движения «Талибан» нарастили темпы наступления на ряде направлений. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. После того, как президент Афганистана покинул страну, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом.