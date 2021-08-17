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Девятилетняя москвичка-вундеркинд не поступила на бюджет психологического факультета МГУ

Вечерняя Москваиещё 1
2 часа назад

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова, которая сдала ЕГЭ и вступительные испытания в МГУ, не поступила на бюджет психологического факультета. Ее имя и фамилия отсутствуют в списке зачисленных туда студентов.

В середине июля факультет психологии МГУ выразил готовность принять на обучение Теплякову. Она сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии, а также информатике.

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После этого ей вручили аттестат за 11-й класс. По словам ее отца, девочка хочет поступить на факультет психологии в МГУ, также она рассматривает другие факультеты, связанные с экологией и биоинформатикой.

В свою очередь ректор МГУ Виктор Садовничий комментируя данную ситуация, отметил, что видел множество ребят, поступавших в 14–15 лет, но это — всегда особый случай. Если Теплякову примут, ей необходимо выделить педагога-психолога, который помог бы ей комфортно учиться в университете.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова приступит к работе в сентябре в смешанном формате. В очном формате обучения будет учитываться фактор вакцинации, чтобы не допустить вспышки заболевания коронавирусной инфекцией.

Видео,Виктор Садовничий,МГУ,
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